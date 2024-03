Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG), gegründet im Jahr 2011, ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin, das so genannte "Kochboxen" für Verbraucher anbietet: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. HelloFresh versorgt die Kundinnen und Kunden mit passenden, hochwertigen Lebensmitteln für unterschiedliche Anlässe. In 2023 lieferte die HelloFresh Gruppe weltweit mehr als eine Milliarde Mahlzeiten aus. (19.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxen-Anbieters HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Das Trauerspiel bei HelloFresh nehme einfach kein Ende. Seit Ende 2021 gehe es bei der Aktie nahezu nur nach unten. Vor Kurzem habe der Titel einen weiteren heftigen Dämpfer hinnehmen müssen, nachdem man die Mittelfristziele gestrichen habe. Und auch am heutigen Dienstag gehe es schon wieder abwärts.Die britische Investmentbank Barclays habe die HelloFresh-Aktie von "Overweight" auf "Equal-Weight" heruntergestuft und das Kursziel von 12,00 Euro auf 7,60 Euro gesenkt. Barclays-Analysten Emily Johnson sehe bei näherer Betrachtung des US-Marktes anhand von Kreditkartendaten Anlass zur Sorge um das dortige Kochboxengeschäft. Angesichts der Verschuldung und des Umsetzungsrisikos bei einem komplexen Strategiewechsel mangele es ihr an Vertrauen in die Zielsetzungen, so Johnson in ihrer jüngsten Analyse.Und auch in Deutschland habe der Kochboxen-Anbieter mit massiven Problemen zu kämpfen. Nutzer würden immer wieder von falschen oder fehlenden Zutaten in den Boxen berichten. Teileweise komme es zudem zu Lieferverzögerungen, manche Lieferungen seien sogar komplett ausgefallen. Zudem sei der Kundenservice kaum erreichbar. Könne HelloFresh diese Probleme nicht beheben, werde sich der Kundenschwund weiter fortsetzen.Die HelloFresh-Aktie sei massiv angeschlagen. Es sei zwar gut möglich, dass der Titel nach dem Ausverkauf zuletzt auch einmal kurzfristig eine technische Gegenbewegung generieren könnte. Am übergeordneten Trend ändere dies aber nichts. Für HelloFresh gelte es nun, die Probleme anzugehen.Derzeit gelte für Anleger bei der HelloFresh-Aktie ganz klar für: Finger weg! (Analyse vom 19.03.2024)