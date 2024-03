Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktionäre des Kochboxversenders HelloFresh dürften an diesem Montag ihre Wunden lecken. Nachdem das Unternehmen am Freitag seine Prognosen kassiert habe und die Aktie daraufhin um 42 Prozent eingebrochen sei, gehe es jetzt darum, die Situation neu zu bewerten und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Die Analystenurteile würden weitestgehend in dieselbe Richtung gehen.In einer ersten Reaktion hätten die Investmenthäuser von einer großen Enttäuschung und den HelloFresh-Vorständen jegliche Glaubwürdigkeit abgesprochen. Die Manager des Essenslieferanten hätten erst im November 2023 eine Umsatz- und Gewinnwarnung ausgegeben und die eigene Prognose gesenkt.Am Montag würden einige Analystenhäuser mit ihren Updates zu HelloFresh in Erscheinung treten. Bernstein Research beispielsweise habe sein Kursziel von 11,00 auf 5,30 Euro mehr als halbiert. Der Kochboxenanbieter stehe am Scheideweg, so Analyst William Woods. Der eine führe mit einer Konzentration auf das Kerngeschäft zur Trendwende, der andere könnte ins Aus führen.Für Trion Reid von der Privatbank Berenberg sei das Geschäft noch nicht kaputt. Er verweise darauf, dass das Unternehmen weiterhin profitabel sei und kein Geld verschwende. Das starke Wachstum im Bereich Fertiggerichte sei eindeutig positiv, auch wenn die Schwäche bei Kochboxen Anlass zur Sorge gebe. Er sei sich bewusst, dass der Markt wahrscheinlich eine abwartende Haltung einnehmen werde, bis es Anzeichen dafür gebe, dass sich das Kerngeschäft stabilisieren und wieder wachsen werde - was einige Zeit dauern könnte. Laut Reid sei HelloFresh mittlerweile eine Aktie für mutige Schnäppchenjäger - angesichts der Bewertung (EV/EBITDA-Verhältnis von 3,2) behalte er seine Kaufempfehlung bei.Nach den starken Kursverlusten in den letzten Wochen und Tagen sei die Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass die HelloFresh-Aktie kurzfristig zu einer technischen Gegenbewegung ansetze. Es gibt aber deutlich bessere Aktien als den Kochboxenversender, weshalb wir weiter an der Seitenlinie verharren, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.03.2024)