Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

6,734 EUR -1,43% (22.03.2024, 10:43)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

6,77 EUR -0,73% (22.03.2024, 10:28)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG), gegründet im Jahr 2011, ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin, das so genannte "Kochboxen" für Verbraucher anbietet: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. HelloFresh versorgt die Kundinnen und Kunden mit passenden, hochwertigen Lebensmitteln für unterschiedliche Anlässe. In 2023 lieferte die HelloFresh Gruppe weltweit mehr als eine Milliarde Mahlzeiten aus. (22.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxen-Anbieters HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.HelloFresh komme aus der operativen Abwärtsspirale nicht heraus. Die Aktie habe ihre Talfahrt nach dem überraschend verhaltenen Ausblick dynamisch fortgesetzt. Eine Erholung sei nach dem Kurseinbruch bisher nicht in Sicht. Die Analysten hätten ihre Gewinnschätzungen für den überarbeitet und ihre Kursziele angepasst. Mit Barclays und Bernstein würden zwei Institute dabei besonders negativ hervorstechen."Aktionär"-Leser würden wissen: Der HelloFresh-Vorstand begründe den verhaltenen Ausblick mit hohen Marketingausgaben sowie dem schnellen Hochfahren des Fertiggerichtgeschäfts seiner Marke Factor. Aber auch das Neukundengeschäft stottere.Barclays-Expertin Emily Johnson habe sich vor wenigen Tagen nach der Analyse von US-Marktdaten daher besorgt geäußert, ob dort eine nachhaltige Stabilisierung der Neukundenzahlen gelinge. Auch insgesamt sei sie skeptisch, was die Geschäftsziele betreffe und nenne insbesondere das Gelingen des komplexen Strategiewandels als Risiko. Johnson habe ihre Empfehlung gestrichen und votiere bei dem von 12,00 auf 7,60 Euro gesenkten Kursziel nur noch mit "equal weight", zuvor habe ihre Einschätzung noch "overweight" gelautet.Auf den Vorstand warte weiter viel Arbeit, um das Unternehmen operativ wieder auf Kurs zu bekommen. Mit der jüngsten Meldung sei erneut viel Vertrauen verspielt worden. Die Aktie arbeite zwar an einer Stabilisierung, Eine Gegenbewegung sei derzeit jedoch nicht in Sicht.Anleger warten die weitere Entwicklung ab und bleiben vorerst an der Seitenlinie, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.03.2024)