18,93 EUR -0,89% (07.06.2023, 11:02)



18,91 EUR -0,05% (07.06.2023, 10:48)



DE000A161408



A16140



HFG



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (07.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Der Berliner Kochboxen-Versender habe zuletzt überraschend starke Zahlen vorgelegt. Der Umsatz habe ein neues Rekordniveau erreicht und die Jahresziele seien bestätigt worden. Dennoch habe die HelloFresh-Aktie seither rund 30% eingebüßt. Würden die Bären am Drücker bleiben, dürfte es noch viel tiefer gehen. Darauf sollten Anleger nun achten.Trotz der überraschend starken Zahlen befinde sich die HelloFresh seit dem letzten Kapitalmarkt auf Talfahrt. Anleger würden sich bezüglich des zukünftigen Wachstums skeptisch zeigen. Die Aktie habe infolgedessen wichtige Unterstützungen wie den GD200 bei 22,71 Euro und den GD50 bei 22,28 Euro gerissen. Auch die markante Widerstandszone um die 20-Euro-Marke habe den Kurs nicht stützen können. Setze sich die Abwärtsbewegung weiter fort, drohe nun ein Fall auf das März-Tief bei 15,66 Euro.Gehe man nach den Analysten, stecke in der Aktie allerdings noch jede Menge Potenzial. Das durchschnittliche Kursziel der 22 von Bloomberg befragten Analysten lieget bei 33,78 Euro. 14 Experten würden die Aktie zum Kauf empfehlen, nur zwei würden sie verkaufen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link