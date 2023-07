Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

23,38 EUR -0,30% (07.07.2023, 09:24)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

23,28 EUR -0,81% (07.07.2023, 09:12)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (07.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Die Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen würden die Analysten für einen der wesentlichsten Vorteile der Technischen Analyse halten. Ein Lehrbuchbeispiel, wie Anlegerinnen und Anleger verschiedene Zeithorizonte zusammenbringen könnten, liefere derzeit die HelloFresh-Aktie. Auf Quartalsbasis habe der Titel zuletzt zwei "dojis" in Folge ausgeprägt. Die geringe Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs signalisiere nach dem Kursverfall von fast 100 EUR auf unter 20 EUR, dass der größte Verkaufsdruck inzwischen ausgelaufen sei. Im Monatsbereich seien zusätzlich im März und im Juni zwei "Hammer"-Umkehrmuster ausgeprägt worden. Beide Kerzenformationen würden die Hoffnung auf eine nachhaltige Trendwende untermauern.In diesem Zusammenhang liefere der Blick auf den MACD möglicherweise einen weiteren Fingerzeig, denn der Trendfolger arbeite auf historisch niedrigem Niveau an einem neuen Einstiegssignal. Um die laufende Bodenbildung abzuschließen, bedürfe es allerdings eines Spurts über die letzten Monatshochs bei 27,55/28,45 EUR. Aus charttechnischer Sicht wäre das der ganz große Befreiungsschlag, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 07.07.2023)Börsenplätze HelloFresh-Aktie: