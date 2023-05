Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (11.05.2023/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) charttechnisch unter die Lupe.Stabilisierung gewinne an Konturen. Auf diesen einfachen Nenner lasse sich die charttechnische Ausganglage der HelloFresh-Aktie derzeit bringen. Doch der Reihe nach: Auf den scharfen Kursverfall von 100 EUR bis auf unter 20 EUR binnen eines Jahres sei seither eine Stabilisierungsphase gefolgt. In der hohen Zeitebene - auf Monatsbasis - spiegele sich letzteres exemplarisch wider. So sei das Papier im Januar und Februar mit zwei "inverted hammer"-Formationen in das neue Jahr gestartet. Im März habe der Titel dann einen lehrbuchmäßigen "Hammer" ausgeprägt. An den beschriebenen Kerzen-Trendwendemustern könnten Anlegerinnen und Anleger den laufenden Gezeitenwandel ablesen. Was aus charttechnischer Sicht noch fehle, sei ein Spurt über die jüngsten Monatshochs bei 27,55/28,45 EUR. Gelinge der diskutierte Befreiungsschlag, dann habe die oben genannte charttechnische Stabilisierung zu einer abgeschlossenen Bodenbildung mutiert. Aus deren Höhe ergebe sich dann ein rechnerisches Anschlusspotenzial von mindestens 7 EUR bzw. ein Kursziel von rund 35 EUR. Von Indikatorenseite werde der laufende Stimmungsumschwung ebenfalls bestätigt.Hervorheben möchten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die positiven Divergenzen seitens MACD und RSI auf Wochenbasis. Beide Indikatoren würden also einen reifen (Abwärts-)trend signalisieren. (Analyse vom 11.05.2023)Börsenplätze HelloFresh-Aktie: