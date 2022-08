Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach ihrem Kursgewinn am Vortag im Zuge endgültiger Quartalszahlen könnten die Papiere von HelloFresh am Dienstag abermals zulegen. Die Titel des Kochboxen-Anbieters würden bis zum Mittag 2,5 Prozent auf 31,60 Euro gewinnen. Damit seien sie der Spitzenreiter des Tages im deutschen Leitindex DAX . Das Papier profitiere dabei auch von positiven Analysteneinschätzungen.Analyst Clement Genelot vom Investmenthaus Bryan Garnier habe in seiner aktuellen Studie geschrieben, die obere Hälfte des neuen Ausblicks von HelloFresh liege innerhalb der Reichweite. Die Gewinnwarnung vom Juli sei letztlich so nicht notwendig gewesen. Sein Kursziel habe er zwar von 100 auf 81 Euro gesenkt, doch sei dies noch immer mehr als zweieinhalbmal so hoch wie der aktuelle Kurs.Das Bankhaus Metzler habe das Kursziel für HelloFresh nach Quartalszahlen von 78 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch ebenfalls auf "buy" belassen. Die zentrale Frage sei, wie sehr Inflation und sinkendes Verbrauchervertrauen auf die Nachfrage nach Kochboxen drücke, habe Analyst Tom Diedrich in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Der Experte rechne mit negativen Auswirkungen, sehe das Unternehmen aber wegen seiner guten Marktposition auf dem Weg zu Wachstum auch im zweiten Halbjahr.Die Aktie von HelloFresh habe sich zuletzt etwas stabilisieren können und auch die wichtige 38-Tage-Linie überspringen können. Ein klares positives Signal würde der Sprung über das Julihoch bei 36,95 Euro bringen.Investierte Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur HelloFresh-Aktie. (Analyse vom 16.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)