Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

6,922 EUR -6,96% (18.03.2024, 20:34)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

6,894 EUR -7,86% (18.03.2024, 17:42)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG), gegründet im Jahr 2011, ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin, das so genannte "Kochboxen" für Verbraucher anbietet: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. HelloFresh versorgt die Kundinnen und Kunden mit passenden, hochwertigen Lebensmitteln für unterschiedliche Anlässe. In 2023 lieferte die HelloFresh Gruppe weltweit mehr als eine Milliarde Mahlzeiten aus. (18.03.2024/ac/a/d)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Greenvale Capital LLP löst Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der HelloFresh SE komplett auf:Die Shortseller des Hegdefonds Greenvale Capital LLP haben sich aus ihrem Engagement in den Aktien der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) völlig zurückgezogen.Die Leerverkäufer des im Jahr 2015 gegründeten Londoner Hegdefonds Greenvale Capital LLP haben am 15.03.2024 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,99% auf 0,00% der HelloFresh-Aktien abgebaut.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der HelloFresh SE:2,33% BlackRock Investment Management (UK) Limited (07.03.2024)0,58% MECM, Limited (15.03.2024)0,58% Gladstone Capital Management LLP (08.03.2024)0,50% Qube Research & Technologies Limited (15.03.2024)0,00% Greenvale Capital LLP (15.03.2024)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der HelloFresh SE: mindestens 6,54%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.