Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (04.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Einige der größten Börsenverlierer 2022 würden in den ersten drei Handelstagen des neuen Jahres zu den größten Gewinnern zählen. Vor allem bei Unternehmen mit einem internetbasierten Geschäftsmodell würden die Anleger beherzt zugreifen. Deren Aktien würden besonders stark von der Hoffnung auf einen nachlassenden Inflationsdruck profitieren. Mit ganz oben auf dem Treppchen stünden die Aktie von HelloFresh, die seit dem Jahresstart bereits über 17 Prozent habe zulegen können.HelloFresh habe sich weniger als ein Jahr nach dem Start aus seinem ersten asiatischen Markt Japan zurückgezogen. "Die ersten Monate in Japan haben gezeigt, dass derzeit kein Marktumfeld gegeben ist, das eine zusätzliche Wachstumsfinanzierung gerechtfertigt hätte", habe eine Sprecherin am Mittwoch in Berlin auf Nachfrage mitgeteilt. Stattdessen wolle man sich auf seine anderen Märkte fokussieren.Das Unternehmen sei neben dem Heimatmarkt Deutschland in vielen europäischen Ländern sowie den USA, Kanada und Australien aktiv und liefere neben Kochboxen auch Fertigmahlzeiten. Japan habe als Testlauf gegolten. "Es ist auf jeden Fall unser Plan, dass wir mehr über die asiatischen Märkte lernen wollen und wie unsere Produkte dort ankommen", habe Konzernchef Dominik Richter Anfang März vergangenen Jahres gesagt.Er erwarte - wie viele seiner Analystenkollegen - im laufenden Jahr eine spürbar bessere operative Entwicklung und damit auch ein Comeback der Aktie. Sein Kursziel laute 37 Euro. Das durchschnittliche Kursziel aller Experten betrage rund 39 Euro.2022 hätten die Anleger bei dem Kochboxen-Anbieter noch einen Kurseinbruch um rund 70 Prozent verkraften müssen. Trading-orientierte Anleger, die mit einer kleinen Position bereits auf eine Fortsetzung der Gegenbewegung spekulieren, können versuchen, die Bewegung kurzfristig noch Richtung 26/28 Euro auszureizen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Um die Trading-Position abzusichern, sollte der Stopp aber sukzessive nachgezogen werden. Der Rest bleibe an der Seitenlinie und warte auf eine nachhaltige Stabilisierung und weitere Eckdaten zur operativen Entwicklung ab. (Analyse vom 04.01.2023)Mit Material von dpa-AFX