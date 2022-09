(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Es stehe nicht gut um die HelloFresh-Aktie. Seit der Veröffentlichung der Q2-Zahlen Mitte August habe das Papier des Berliner Kochboxenversenders weitere 19% eingebüßt. Kaum Kundenzuwachs, gestiegene Kosten und eine schlechte Nachrichtenlage würden auf die Kurse drücken - und eine Trendwende sei nicht in Sicht.Infolge der eingetrübten Konjunkturlaune und Post-Corona-Effekten habe HelloFresh die Zahl der Kunden im vergangenen Quartal kaum noch steigern können. Zwar sei die Zahl der aktiven Kunden im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal um 4% auf 8 Mio. gestiegen, allerdings seien das über als 500.000 weniger als noch in den Monaten Januar bis März.Die Bestellungen seien sogar rückläufig gewesen. Seien es im Auftaktquartal des laufenden Jahres noch rund 34,6 Mio. gewesen, habe HelloFresh jetzt noch knapp 32,3 Mio. gezählt. Hinzukämen Kostenprobleme aufgrund steigender Lebensmittelpreise im Einkauf und höherer Logistikkosten.Die schwache operative Performance ziehe die HelloFresh-Aktie nach unten und habe seit Jahresanfang zu Kursverlusten i.H.v. 64% geführt. Aufgrund der geschrumpften Marktkapitalisierung fliege der Kochboxversender daher am Montag schon wieder aus dem DAX und werde von Siemens Energy ersetzt.Zu allem Überfluss habe am Dienstag auch noch eine Prognosesenkung des britischen Online-Lebensmittelhändlers Ocado für Verunsicherung gesorgt. "Die zum dritten Mal in diesem Jahr gesenkten Zielvorgaben zeigen, dass sich die Verbraucher in der Post-Pandemie-Zeit an eine hohe Inflation anpassen", habe Giles Thorne vom Analysehaus Jefferies kommentiert.Die operative Kennzahlen und die Kursentwicklung der HelloFresh-Aktie würden Bände sprechen. Selbst breite Erholungsbewegungen im Gesamtmarkt wie zuletzt im Sommer könne das Noch-DAX-Papier nicht mitnehmen. Anleger sollten hier nicht ins fallende Messer greifen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.09.2022)