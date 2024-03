Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

9,99 EUR -16,30% (07.03.2024, 21:11)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

11,845 EUR -0,55% (07.03.2024, 17:35)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (07.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kochboxenversender HelloFresh habe am Donnerstag überraschend vorläufige Zahlen und eine Prognose veröffentlicht. Bereits die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr könnten nicht überzeugen, doch vor allem habe der MDAX-Konzern die Mittelfristziele gestrichen. Das sorge für viel Verdruss am Markt, die Aktie knicke auf Tradegate rund 10 Prozent ein.2023 habe der Umsatz bei HelloFresh nach vorläufigen Berechnungen bei 7,60 Milliarden Euro gelegen und damit quasi auf dem Niveau des Vorjahrs - währungsbereinigt habe zumindest ein Plus von 2,8 Prozent zu Buche gestanden. Das bereinigte EBITDA habe bei 448 Millionen Euro gelegen - nach 477 Millionen Euro zuvor. Die Prognose sei bislang von einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 2 bis 5 Prozent und einem bereinigten EBITDA von 430 bis 470 Millionen Euro ausgegangen. Der Konzern habe damit bei beiden Kennzahlen unter dem mittleren Wert der Spanne gelegen.Für 2024 stelle HelloFresh nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum zwischen 2 und 8 Prozent in Aussicht. Analysten hätten mit 7,1 Prozent bislang ebenfalls mehr auf dem Schirm gehabt als den Mittelwert der Prognose. Der Konzern wolle dabei weiterhin vor allem im Bereich der Fertiggerichte wachsen, während bei den Kochboxen nach dem jüngsten Umsatzrückgang zumindest Fortschritte erwartet würden. Das bereinigte EBITDA dürfte derweil 2024 erneut zurückgehen, hier stelle HelloFresh 350 bis 400 Millionen Euro in Aussicht - Analysten hätten mit einem Anstieg auf 568 Millionen Euro gerechnet.Die Prognose enttäusche auf ganzer Linie. Mit den gestrichenen Mittelfristzielen verspiele der Konzern zudem einmal mehr Vertrauen, auch wenn es angesichts der Entwicklung zuletzt ohnehin kaum noch zu erwarten gewesen sei, dass diese erreicht würden. Die Aktie knicke ein und notiere so tief wie seit 2019 nicht mehr.Ein Einstieg drängt sich nicht auf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur HelloFresh-Aktie. (Analyse vom 07.03.2024)