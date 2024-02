Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (01.02.2024/ac/a/d)



Das Chartbild spreche bei der Aktie von HelloFresh eigentlich eine eindeutige Sprache. Seit dem Rekordhoch im November 2021 habe der Titel in der Spitze über 90 Prozent verloren. Auch im laufenden Jahr würden die Bären dominieren. Trotz der anhaltenden Konsumzurückhaltung dürfte der Kochboxen-Spezialist wachsen - wenn auch nur leicht. Zudem gebe es eine Sparte, die der Aktie wieder frisches Leben einhauchen könnte.Während das Geschäft mit den Kochboxen schwächele, könne das Fertigmahlzeiten-Geschäft der Berliner überzeugen, so die Analysten von Morgan Stanley. Der Markt unterschätze das Potenzial mit Fertigessen in Nordamerika und Europa. Die "Factor" genannte Sparte alleine rechtfertige derzeit die stark gesunkene Marktbewertung. Die Experten sähen die HelloFresh-Aktie daher bei 17 Euro fair bewertet.Hintergrund: Im November 2020 habe HelloFresh mit Factor einen führenden US-Anbieter von fertig zubereiteten, gesunden und frischen Mahlzeiten übernommen. Die bisher noch wenig beachteten Ready-To-Eat-Produkte könnten im abgelaufenen Quartal und auch in Zukunft für frische Impulse sorgen, nachdem die Sparte im dritten Quartal noch durch außerordentliche Faktoren ausgebremst worden sei. Der Vorstand habe aber erklärt, dass die operativen Bremsspuren in den USA nur temporärer Natur seien.Risikobewusste Anleger können auf dem aktuellen Niveau einen Fuß in die Tür stellen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur HelloFresh-Aktie. Der Rest warte die nächsten belastbaren Zahlen ab. (Analyse vom 01.02.2024)