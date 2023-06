Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bis zu zwölf Prozent Kursplus an einem Tag: Mit dieser starken Performance habe sich HelloFresh am Donnerstag in einem freundlichen Branchenumfeld an die MDAX-Spitze katapultiert und erneut die 20-Euro-Marke geknackt. Kurstreiber seien News aus Großbritannien. Dort brodele ordentlich die Gerüchteküche.Die britische "Times" habe am vergangenen Abend einen Artikel über eine mögliche Übernahme des britischen Online-Lebensmitteleinzelhändlers Ocado veröffentlicht. Als mögliche Käufer würden darin Technologie-Schwergewichte aus den USA genannt. Die Ocado-Aktie habe direkt ordentlich zugelegt und notiere aktuell 30 Prozent im Plus bei 560 Pence. Die Tagesspitze habe bei 630 Pence gelegen.Als neuer Eigentümer sei auch Amazon ins Spiel gebracht worden - und die mögliche Bereitschaft, 800 Pence für die Aktie zu zahlen. Am Vortag habe sie zum Handelsschluss nur 430 Pence gekostet.Selbst wenn Ocado übernommen werde, heiße das nicht, dass sich auch für HelloFresh ein Käufer finde. Die Aktie ist keine laufende Empfehlung des "Aktionär", so Lukas Meyer von "Der Aktionär" zur HelloFresh SE. (Analyse vom 22.06.2023)Mit Material von dpa-AFX