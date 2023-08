XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

26,36 EUR -0,49% (23.08.2023, 17:35)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (24.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) charttechnisch unter die Lupe.Im Juli hätten sie bereits eine mögliche Bodenbildung der HelloFresh-Aktie diskutiert. In diesem Zusammenhang lote der Titel aktuell die entscheidende Signalzone aus. Doch der Reihe nach: Die "Kraut und Rüben-Phase" mit Kursverlusten von fast 100 EUR auf unter 20 EUR könnte zeitnah beendet werden, denn seit knapp einem Jahr arbeite das Papier an einer Bodenbildung. Die Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen liefere dabei ein weiteres Argument. So kämen zu den beiden "Hammer"-Umkehrmustern im Monatsbereich auf Quartalsbasis zwei "dojis" in Folge hinzu. In der Summe würden diese Kerzenformationen die Trendwendeambitionen der Aktie unterstreichen. Die Verknüpfung verschiedener Zeitebenen funktioniere übrigens auch bei den Indikatoren. Aktuell liefere der MACD im Monatsbereich ein neues Einstiegssignal und damit sei der Trendfolger auf Tages-, Wochen- und Monatsbasis "long" positioniert. Charttechnisch bedürfe es eines letzten Puzzleteils: Als solches würden die Analysten einen Spurt über die letzten Monatshochs bei 27,55/28,45 EUR definieren. Lohn der Mühen wäre eine erfolgreiche Bodenbildung mit einem Anschlusspotenzial von mindestens 10 EUR, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 24.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:26,52 EUR +0,57% (24.08.2023, 08:26)