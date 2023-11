Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (16.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.HelloFresh komme am Donnerstag unter die Räder. In der Spitze verliere die Aktie rund ein Viertel an Wert. Grund dafür sei eine überraschende Senkung des Ausblicks nur drei Wochen nach der Zahlenvorlage. Auch wenn das HelloFresh-Management die der Reduzierung zugrundeliegenden Probleme als "vorübergehend" ansehe, habe das Unternehmen damit viel Vertrauen bei Anlegern verspielt. Die große Frage: Warum wurden die Probleme nicht bereits bei Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal Ende Oktober adressiert? Noch mal: Wir würden hier von drei Wochen reden! Wie könne sich in so kurzer Zeit die Nachfrage dermaßen eintrüben, dass nun kaum noch Wachstum erwartet werde?Die HelloFresh-Aktie verliere am Donnerstag 22,4% auf 15,915 Euro. Noch schmerzhafter sei der Wertverlust für Anleger, die das Papier seit einem Jahr im Depot halten würden. Sie müssten mit rund 37% weniger zurechtkommen. Wer vor zwei Jahren eine HelloFresh-Aktie gekauft und seitdem daran festgehalten habe, habe mittlerweile über 80% verloren. Damals habe das Papier des Berliner Unternehmens aber auch außerordentlich von Effekten aus der Corona-Krise profitiert, als die Nachfrage nach Lieferprodukten deutlich größer gewesen sei.Das heutige Geschehen sei überaus enttäuschend und lasse nicht nur Investoren und Analysten an der Redlichkeit und Vertrauenswürdigkeit des HelloFresh-Managements zweifeln. Jetzt würden weitere Abgaben bis in den Bereich von 13,30 Euro drohen. Anleger sollten daher einen Bogen um die Aktie machen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link