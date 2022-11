Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

23,55 EUR -2,16% (21.11.2022, 13:05)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

23,40 EUR -2,30% (21.11.2022, 12:52)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie: A16140

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie: HFG

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (21.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs habe den zuletzt erneut schwachen Aktien von HelloFresh am Montag zunächst zu deutlichen Gewinnen verholfen. Die Papiere des Kochboxenversenders seien zeitweise um 5,9 Prozent auf 25,37 Euro gestiegen. Zuletzt habe die Aktie jedoch wieder sämtliche Gewinne abgeben müssen, sie sei sogar ins Minus gerutscht.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Bewertung der Papiere von HelloFresh bei einem Kursziel von 44 Euro mit "buy" aufgenommen. Der international führende Kochboxenversender habe bereits unter Beweis gestellt, dass er profitabel wirtschaften und Barmittel abschöpfen könne, habe Analyst Rob Joyce in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Zudem habe der Experte die starke Bilanz und das insgesamt attraktive Verhältnis von Chancen und Risiken gelobt.Ausgehend vom aktuellen Kurs von 23,63 Euro bleibe damit noch viel Spielraum bis zum Kursziel von 44 Euro, das der Goldman-Experte Rob Joyce ausgegeben habe - genauer gesagt 86 Prozent.Mit 28,45 Euro seien die HelloFresh-Anteile in der Vorwoche bereits kurzzeitig über ihre 100-Tage-Linie auf den höchsten Stand seit August geklettert. Dann sei der Bodenbildung nach Jahrestiefs um 20 Euro jedoch etwas die Kraft ausgegangen. Wichtig sei, dass die 38-Tage-Linie nicht wieder unterschritten werde.Langfristig bleibt das Papier attraktiv, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur HelloFresh-Aktie. (Analyse vom 21.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)