HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG), gegründet im Jahr 2011, ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin, das so genannte "Kochboxen" für Verbraucher anbietet: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. HelloFresh versorgt die Kundinnen und Kunden mit passenden, hochwertigen Lebensmitteln für unterschiedliche Anlässe. In 2023 lieferte die HelloFresh Gruppe weltweit mehr als eine Milliarde Mahlzeiten aus. (18.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxen-Anbieters HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.HelloFresh habe Anfang März seine Mittelfrist-Ziele kassiert, was der Aktie einen heftigen Crash eingebrockt habe. Nach einer leichten Erholung in der Vorwoche schlage sie am Montag allerdings wieder den Weg gen Süden ein, denn auch die Analysten seien sich uneins, wie es bei dem MDAX-Konzern nun weitergehe.Die US-Investmentbank JPMorgan bleibe trotz des jüngsten Kursdebakels grundsätzlich bullish für HelloFresh. In einer aktuellen Studie habe Analyst Marcus Diebel sein "Overweight"-Votum für die Aktie bestätigt und das Kursziel bei 9,00 Euro belassen. Ausgehend vom gegenwärtigen Kursniveau knapp unter der 7-Euro-Marke signalisiere er damit fast 30 Prozent Kurspotenzial.Die Prognose des Kochboxenlieferanten einer stabilen oder sich verbessernden Kundenbindung sei ermutigend, habe der Experte in seiner Studie zur Begründung geschrieben. Er glaube aber, dass der Markt zu diesem Zeitpunkt eher messbare Erfolge als optimistische Rhetorik benötige.Für die Deutsche Bank bleibe HelloFresh derweil eine Halteempfehlung, wenngleich das nun bestätigte Kursziel von 10,00 Euro sogar noch mehr Luft nach oben signalisiere als das von JPMorgan. Die endgültigen Geschäftsergebnisse, die der Kochboxen-Versender Anfang März vorgelegt habe, hätten sich mit den vorab kommunizierten Zahlen gedeckt, so Analystin Nizla Naizer.Der Grund: Das Kerngeschäft mit Kochboxen sei rückläufig und bei seine Schätzungen für das laufende Jahr gebe es noch Abwärtspotenzial im Vergleich mit den Konsenserwartungen, so der Experte.Auch die übrigen Analysten, die sich laut Bloomberg mit der HelloFresh-Aktie beschäftigen würden, seien sich keineswegs einig, wie die Zukunft des MDAX-Unternehmens aussehe. Aktuell würden sich neun Kaufempfehlungen und acht Verkaufsempfehlungen in etwa die Waage halten, dazwischen stünden sechs "Hold"-Ratings.Das 12-Monats-Konsensziel von 10,23 Euro signalisiere reichlich Luft nach oben, doch dieser Wert sei mit Vorsicht zu genießen. Womöglich hätten noch nicht alle Analysten auf den rund 40-prozentigen Rücksetzer reagiert, sodass weitere Anpassungen nach unten drohen würden.Nach der Gegenbewegung am Freitag gebe die HelloFresh-Aktie am Montag wieder einen Großteil der kurzfristigen Gewinne ab und taumle mit einem Minus von rund acht Prozent wieder in Richtung des Mehrjahrestiefs bei 6,13 Euro. Das Chartbild bleibe damit angeschlagen.