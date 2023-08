Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das schmecke den Anlegern so gar nicht: 9 Prozent weniger Kunden und 7 Prozent weniger Bestellungen - HelloFresh leide unter der Konsumflaute. Der Kochboxenversender habe jedoch dank geringerer Kosten und verschobener Marketingausgaben trotzdem beim operativen Gewinn zugelegt. Die Aktie sei vorbörslich um 3 Prozent abgesackt.Die Zahl der aktiven Kunden sei im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9 Prozent auf 7,3 Millionen eingebrochen. Die Zahl der Bestellungen sei um 7 Prozent auf 30 Millionen zurückgegangen.Dank einer strikten Kostenkontrolle habe der Kochboxenlieferant allerdings den operativen Gewinn merklich gesteigert. Das EBITDA sei um fast ein Drittel auf knapp 192 Millionen Euro geklettert. Kritiker in der Branche würden monieren, dass Essenslieferdienste weniger Geld für die Neukundengenerierung ausgeben würden, da ohnehin die Nachfrage fehle. Der Umsatz sei infolge eines schwächeren Kundeninteresses leicht auf 1,92 Milliarden Euro zurückgegangen.JP Morgan habe die Einstufung für HelloFresh nach den detaillierten Quartalszahlen auf "overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des MDAX-Titels hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, habe Analyst Marcus Diebel geschrieben. Der Anlegerfokus dürfte sich deshalb auf die anschließende Telefonkonferenz mit dem Management richten.Langfristig auf dem aktuellen Niveau profitabel zu bleiben, werde schwierig. HelloFresh habe bereits seine Marketingaktivitäten hochgefahren. Bevor es nicht zu einer merklichen Trendwende kommt, lassen Anleger die Finger von der Aktie, so Lukas Meyer von "Der Aktionär" zu HelloFresh SE. (Analyse vom 10.08.2023)Mit Material von dpa-AFX