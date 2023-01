Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (03.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Einige der größten Börsenverlierer 2022 seien am zweiten Handelstag des neuen Jahres weiter gefragt. Vor allem bei Unternehmen mit einem internetbasierten Geschäftsmodell würden die Anleger beherzt zugreifen. Deren Aktien würden besonders stark von der Hoffnung auf einen nachlassenden Inflationsdruck profitieren. Bei HelloFresh sorge eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs für zusätzlichen Rückenwind.Die US-Investmentbank habe die Einstufung für HelloFresh auf "buy" mit einem Kursziel von 44 Euro zum Jahresstart bestätigt. Gespräche mit Investoren hätten sich mit Blick auf den Kochboxen-Anbieter vor allem um neue Kunden gedreht, so Analyst Rob Joyce. Seines Erachtens werde dagegen der Wert der aktiven Bestandskunden unterschätzt.Mit seiner Meinung stehe Joyce nicht allein: 17 Analysten würden zum Kauf der Papiere raten. Fünf weitere Experten würden zum Halten raten. Demgegenüber stünden zwei Verkaufsempfehlungen. In den nächsten zwölf Monaten würden die Analysten ordentlich Luft nach oben sehen. Das durchschnittliche Kursziel liege bei rund 39 Euro.Die Aktie arbeite nach der desaströsen Kursentwicklung im Vorjahr an einer Bodenbildung im Bereich der 20-Euro-Marke. Trading-orientierte Anleger können mit einer kleinen Position und engem Stopp bei 19,50 Euro auf eine Fortsetzung der Gegenbewegung spekulieren. Der Rest bleibt an der Seitenlinie und wartet auf eine nachhaltige Stabilisierung und weitere Eckdaten zur operativen Entwicklung ab, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.01.2023)Mit Material von dpa-AFX