Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

15,795 EUR -15,38% (16.11.2023, 11:06)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

15,90 EUR -22,48% (16.11.2023, 10:51)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (16.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Wegen unerwarteter Probleme in seinem wichtigsten Einzelmarkt USA habe der HelloFresh seine Jahresziele zusammengestrichen. Sowohl Umsatz als auch operativer Gewinn dürften kleiner ausfallen als bisher erwartet, so das Berliner Unternehmen. Das Team um Konzernchef Dominik Richter gebe sich jedoch optimistisch: Die Probleme sollten nur temporärer Natur sein und nicht bis ins neue Jahr andauern.Die HelloFresh-Aktie breche ein und drohe nun unter eine wichtige horizontale Unterstützung zu fallen. Komme es so, könnte der Abverkauf bis in den Bereich 13,30 Euro weitergehen. Die HelloFresh-Aktie sei keine laufende Empfehlung des "Aktionärs", so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HelloFresh-Aktie: