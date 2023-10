Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (26.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Das MDAX-Unternehmen habe am Donnerstagmorgen seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Der Gesamtumsatz der drei Monate bis Ende September sei im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent auf rund 1,8 Mrd. Euro gesunken. Bei konstanten Wechselkursen - also ohne Umrechnungseffekte wegen des im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr starken Euro - sei der Umsatz aber um 3,5 Prozent auf mehr als 1,9 Mrd. Euro geklettert. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um knapp vier Prozent auf 69 Mio. Euro zurückgegangen. Sowohl beim währungsbereinigten Umsatz als auch dem operativen Ergebnis habe HelloFresh damit die durchschnittlichen Erwartungen des Marktes etwas verfehlt.Die Jahresziele habe der Kochboxenversender aber bestätigt. Demnach solle der Umsatz währungsbereicht um zwei bis acht Prozent steigen. Das EBITDA solle im Bereich von 450 bis 540 Mio. Euro liegen. Im vergangenen Geschäftsjahr habe HelloFresh einen Konzernumsatz von 7,6 Mrd. Euro und einen bereinigten operativen Gewinn von 477 Mio. Euro erzielt.Bereits am Mittwochabend habe das Unternehmen angekündigt, bis zu 150 Mio. Euro für den Rückkauf von eigenen Aktien und Wandelschuldverschreibungen aufzuwenden. Das Rückkaufprogramm starte den Angaben nach frühestens am heutigen Donnerstag und ende spätestens am 31. Dezember 2024.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link