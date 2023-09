Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

31,83 EUR +7,46% (12.09.2023, 16:06)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

31,66 EUR +7,00% (12.09.2023, 15:52)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (12.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Knapp 50 Prozent habe die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh in diesem Jahr zugelegt und gehöre damit zu den Top-Performern im MDAX. Auch am Dienstag lege das Papier wieder deutlich zu und notiere an der Spitze des Index für mittelgroße Werte.Für Euphorie bei den Anlegern sorge eine neue Studie von JP Morgan. Analyst Marcus Diebel habe sich am Dienstag extrem bullish zu HelloFresh geäußert. Das Unternehmen sei bereit, die Erwartungen zu übertreffen. Diebel habe die starke Dynamik bei den wichtigsten Performance-Kennzahlen hervorgehoben. Zudem seien die Erwartungen an den Konzern weiterhin gering und die Bewertung trotz der Gewinne im laufenden Jahr immer noch attraktiv.Seine positive Einschätzung habe der Experte unter anderem mit seinem Kursziel für HelloFresh unterstrichen, welches er um 7 auf 38 Euro angehoben habe. Zudem habe Diebel das Papier auf die "Analyst Focus List" für besonders interessante Anlagemöglichkeiten gesetzt und aufgrund der starken Aussichten den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen.Charttechnisch sehe HelloFresh aktuell spannend aus. Auch operativ würden sich Chancen bieten. Jedoch bekomme der Kochboxenversender die wachsende Konkurrenz zu spüren und müsse beweisen, auch in einem umkämpften Umfeld profitabel wirtschaften zu können.Die Aktie ist ein Fall für die Watchlist, so Julian Weber von "Der Aktionär" zu HelloFresh SE. (Analyse vom 12.09.2023)