Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

25,10 EUR +5,64% (08.02.2023, 15:34)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

25,01 EUR +6,11% (08.02.2023, 15:22)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (08.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Obwohl die Credit Suisse am Mittwoch die Kaufempfehlung für HelloFresh gestrichen habe, lege die Aktie des Kochboxenversenders deutlich zu. Mit einem Plus von rund sieben Prozent führe das Papier den MDAX an. Trotz kurzfristig drohender Probleme seien die langfristigen Aussichten für das Unternehmen intakt.In der Studie vom Mittwoch habe die Credit Suisse das Kursziel für HelloFresh von 58 auf 29 Euro gesenkt und zudem die Kaufempfehlung gestrichen. Aktuell empfehle die Bank die Aktie zu "halten". Langfristig bleibe das Unternehmen aber Marktführer in einem großen und strukturell wachsenden Markt. Zudem verfüge der Kochboxenversender über eine gesunde Bilanz und sei bereits profitabel.Der zuversichtliche langfristige Ausblick sowie das Kursziel, welches der Aktie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Studie ein Potenzial von weiteren 23 Prozent zugeschrieben habe, scheine die Anleger zu überzeugen. Mit dem kräftigen Anstieg habe das Papier die 50-Tage-Linie hinter sich gelassen. Als nächstes gelte es, die 200-Tage-Linie bei 26,66 Euro zu überwinden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link