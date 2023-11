Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

14,85 EUR -0,10% (27.11.2023, 12:04)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

14,87 EUR +0,10% (27.11.2023, 11:51)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (27.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Gewinnwarnung vom 16. November wirke bei der HelloFresh-Aktie weiter nach. Analysten würden reihenweise ihre Kursziele senken, so auch Bernstein Research heute Morgen. Auch charttechnisch sehe es eher schlecht für die Aktie aus, stehe sie doch kurz vor einem weiteren Verkaufssignal. Darauf müssten Anleger nun achten.Das Analysehaus Bernstein Research habe das Kursziel für HelloFresh von 16 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "underperform" belassen. "Der Aktienkurs sei jüngst stark eingebrochen angesichts eines schwachen Quartalsberichts und einer überraschenden Gewinnwarnung nur kurze Zeit danach", habe Analyst William Woods geschrieben. Dabei habe er auf die Schwäche im Kochboxen-Geschäft in den USA verwiesen. Diese Schwäche berücksichtige er nun in seiner Bewertung. Der Experte sehe das Geschäft des Unternehmens weiterhin als "strukturell schwierig" an.Auch charttechnisch stehe die Aktie kurz vor einem starken Verkaufssignal. Der GD50 (23,39 Euro) sei nämlich kurz davor, den GD200 (23,15 Euro) zu unterschreiten und dadurch ein sogenanntes "Death-Cross" zu bilden, was für weiteres Abwärtsmomentum spreche. Im schlimmsten Fall schließe die HelloFresh-Aktie das Gap vom 13. August 2019 bei 9,32 bis 9,79 Euro. Dies würde einen Kursrutsch von bis zu 33 Prozent entsprechen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link