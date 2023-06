Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (23.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die HelloFresh-Aktie sei gestern mit einem Kursplus von 17 Prozent aus dem Xetra-Handel gegangen. Mit diesem Paukenschlag habe sich der Titel an die MDAX-Spitze katapultiert. Beflügelt hätten Spekulationen über die Übernahme eines Konkurrenten durch Amazon. Nun könnte der deutsche Kochboxenversender jedoch ins Visier von Leerverkäufern geraten. Es wäre nicht das erste Mal.Eine derart starke Performance sei keine absolute Seltenheit bei der HelloFresh-Aktie. Seit dem IPO im Jahr 2017 sei es schon zehnmal zu zweistelligen Wertzuwächsen an einem Tag gekommen. Die Kursgewinne seien aber meist nicht nachhaltig gewesen. So habe die Aktie beispielweise Mitte November des vergangenen Jahres 13 Prozent an einem Tag zugelegt, nur um dann in der Woche darauf direkt wieder um 16 Prozent in die Tiefe zu rauschen.HelloFresh sei generell ein beliebter Titel für Shortseller. Auf Kursverluste würden aktuell etwa die Manager von AHL Partners und Marshall Wace mit Positionsgrößen von 1,31 beziehungsweise 2,16 Prozent setzen. Auch die Leeverkäufer von Perbak Capital Partners hätten vor zwei Wochen bereits für eine Short-Attacke gesorgt. Ihre Short-Position belaufe sich aktuell auf 0,60 Prozent. Ähnliche Attacken könnte es nun auch wieder geben.Die Aktie ist keine laufende Empfehlung des "Aktionär", so Lukas Meyer. (Analyse vom 23.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link