HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Der Chart der HelloFresh-Aktie sehe alles andere als lecker aus. Seit dem Rekordhoch im November 2021 habe der Titel in der Spitze über 90% verloren. Doch nun deute sich eine Gegenbewegung an. Das Verlaufstief von Ende Januar bei 11,33 Euro sei zuletzt nicht mehr unterschritten worden. Im Gegenteil: Seit Februar würden die ersten Bullen wieder zugreifen. Nicht ohne Grund.Die bisher noch wenig beachteten Ready-To-Eat-Produkte von HelloFresh könnten im Schlussquartal 2023 und v.a. auch in Zukunft für frische Impulse sorgen, nachdem die Sparte mit den Fertigprodukten in Q3 noch durch außerordentliche und v.a. nur temporäre Faktoren ausgebremst worden sei. Der Markt unterschätze das Potenzial mit Fertigessen in Nordamerika und Europa, heiße es bei Morgan Stanley.Zudem wachse das Geschäft mit den Kochboxen, wenn auch nur marginal. Zudem gewinne das Berliner Unternehmen Marktanteile, während die meisten Wettbewerber schrumpfen würden. Neben der strikten Kostenkontrolle, v.a. bei den Marketingkosten, könnte die Erschließung weiterer Märkte als Wachstumstreiber fungieren. Die nächsten Zahlen gebe es offiziell erst im März. Sicher, ein schmaler Grat. Doch nach der langen Talfahrt, scheine hier mittlerweile (zu) viel Negatives eingepreist.Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von HelloFresh befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link