11,11 EUR -11,83% (26.02.2024, 17:23)



11,31 EUR -10,27% (26.02.2024, 17:08)



DE000A161408



A16140



HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (26.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Wenn eine pessimistische Einschätzung eines Analysten auf eine bei Shortsellern beliebte Aktie treffe, dann gerate sie meist unter Druck. Heute treffe es HelloFresh. Die UBS erwarte beim Berliner Kochboxenlieferanten Mitte März einen schwachen Ausblick und habe daher ihre Verkaufsempfehlung bestätigt, das Kursziel jedoch von 14 auf 11,50 Euro gesenkt.Die pessimistische Einschätzung der Schweizer Bank verfehle ihre Wirkung nicht. Die HelloFresh-Aktie verliere am Montag prozentual zweistellig und rutsche dabei sogar unter das bisherige Verlaufstief von Ende Januar bei 11,33 Euro.Das Geschäft mit den Kochboxen wachse, wenn auch nur marginal. Zudem könnten die bisher noch wenig beachteten Ready-To-Eat-Produkte von HelloFresh für frische Impulse sorgen, nachdem die Sparte mit den Fertigprodukten in Q3 noch durch außerordentliche und v.a. nur temporäre Faktoren ausgebremst worden sei.In den letzten Wochen habe die HelloFresh-Aktie nach ihrer langen Talfahrt an einer Stabilisierung gearbeitet. Mit der heutigen Einschätzung habe die UBS frisches Öl ins Bären-Feuer gegossen. Liege die Schweizer Bank jedoch falsch, dürfte der eine oder andere Shortseller seine Position nach der Vorlage der Zahlen am 15. März eindecken - zumal die Aktie mit dem heutigen Kursrutsch sogar unter den fairen Wert der UBS gerutscht sei. Nach der mehrmonatigen Talfahrt scheine hier mittlerweile sehr viel Negatives eingepreist. Wer scharfes Essen möge, könne auf dem aktuellen Niveau weiter einen Fuß in die Tür stellen und auf eine Gegenbewegung spekulieren. Feinschmecker sollten dagegen auf die nächsten belastbaren Zahlen warten und vorerst weiter einen Bogen um die HelloFresh-Aktie machen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link