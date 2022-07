Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (20.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.De starke Start in den Handelstag bei der HelloFresh-Aktie sei nun vorüber. Der Titel habe am Mittwoch nach gesenkten Jahreszielen seine deutlichen Erholungsgewinne abgegeben und sei in die Verlustzone gedreht. Mittlerweile stehe das Papier bereits zweistellig im Minus.Zuletzt sei es um über zehn Prozent auf 29,51 Euro abwärts gegangen, womit HelloFresh Schlusslicht im DAX gewesen sei. Wie der Kochboxenlieferant am Nachmittag mitgeteilt habe, werde er bei Umsatz und operativem Ergebnis in Q2 zwar besser als von Experten erwartet abschneiden, dennoch habe er seine Ziele für 2022 gekappt. Beim Umsatzplus rechne er nur noch mit einer Spanne zwischen 18 und 23 Prozent nach zuvor 20 bis 26 Prozent. Das bereinigte EBITDA werde bei 460 bis 530 Mio. Euro erwartet. Bislang seien es 500 bis 580 Mio. Euro gewesen.Das gesenkte Jahresziel sei ein weiterer Rückschlag für die HelloFresh-Aktie. Das bereits deutlich eingetrübte Chartbild habe sich damit weiter verschlechtert. Wichtig sei nun, dass die Unterstützung am 52-Wochen-Tief bei 27,02 Euro halte.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link