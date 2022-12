Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

20,64 EUR -1,57% (30.12.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

20,53 EUR -2,61% (30.12.2022, 14:06)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (31.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Das Papier des Kochboxenlieferanten habe 2022 massive Verluste einstecken müssen. Die HelloFresh-Aktie gehöre mit einem Minus von fast 70% zu den größten Verlierern des Jahres im MDAX. In der Corona-Krise sei das Berliner Unternehmen zu einem Liebling der Anleger avanciert. Restaurants seien geschlossen gewesen, die Menschen hätten viel häufiger selbst gekocht und sich die Zutaten direkt nach Hause liefern lassen. Mittlerweile gebe es in den meisten Ländern jedoch kaum noch Einschränkungen, die Restaurants seien wieder voll. Gleichzeitig seien bei HelloFresh die Kosten für Lebensmittel und Werbung gestiegen. Von den Corona-Kursgewinnen sei daher kaum noch etwas übrig. Nach einem Anstieg um mehr als 400% auf 97,50 Euro von Ende 2019 bis November 2021 sei der Aktienkurs wieder auf 20,53 Euro zurückgefallen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze HelloFresh-Aktie: