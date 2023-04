Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (11.04.2023/ac/a/d)



Die Aktie von HelloFresh sei mit einem Plus von 4,9 Prozent auf 23,45 Euro vor Delivery Hero und thyssenkrupp am Vormittag der beste Wert des Tages im MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ). Das Papier profitiere dabei von einer 180-Grad-Wende der US-Investmentbank J.P. Morgan. Sie habe die Aktie von HelloFresh von bislang "underweight" auf nun "overweight" hochgestuft.Das Kursziel habe J.P. Morgan von 18 auf 27 Euro angehoben. Wie Analyst Marcus Diebel hervorhebe, seien die Aussichten auf Kursverluste der Aktie mittlerweile deutlich geschwunden. Zudem sehe er die Ausrichtung des Essenslieferanten auf zum Verzehr fertige Gerichte (Ready-to-Eat, RTE) als vielversprechend. Und auch die Bewertung der Aktie sei mittlerweile wieder attraktiv. Insgesamt habe sich das Chance-Risiko-Verhältnis also zum Guten gewendet.Anfang des Jahres sei bekannt geworden, dass HelloFresh seine Ready-to-Eat Marke Factor auch nach Kanada bringe. Factor sei 2020 von der HelloFresh-Gruppe übernommen worden und befinde sich seither auf einem starken Wachstumskurs. Nach einer beeindruckenden Performance in den USA folge die Expansion nach Kanada als konsequenter nächster Schritt. In Kanada seien Direct to-Consumer Modelle im Lebensmittelbereich weit verbreitet und würden bei den Kund:innen auf große Akzeptanz stoßen. Zudem verzeichne das Land eine wachsende Nachfrage nach RTE-Produkten. HelloFresh erschließe durch die Markteinführung neue Kundensegmente, denen das Unternehmen eine noch größere Auswahl an Mahlzeiten, einen innovativen Service und mehr Flexibilität biete.Mit dem heutigen Kurssprung befinde sich die Aktie von HelloFresh nur noch knapp unter der 200-Tage-Linie. Gelingt der nachhaltige Sprung darüber, würde dies ein charttechnisches Kaufsignal für die Aktie bedeuten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur HelloFresh SE . (Analyse vom 11.04.2023)