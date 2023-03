Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

19,595 EUR -4,32% (08.03.2023, 19:28)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

19,565 EUR -4,14% (08.03.2023, 17:36)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (08.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Am Dienstag habe der Berliner Kochboxen-Versender seine Geschäftszahlen für 2022 und den Ausblick auf 2023 präsentiert und die Erwartungen der Anleger damit deutlich verfehlt. Die HelloFresh-Aktie habe vom Schlusskurs am Montag bereits 16% verloren. Die Kursziele der Analysten würden in der Folge purzeln, aber sie seien größtenteils weiterhin optimistisch.Obwohl die Erwartungen weiterhin vielversprechend seien, zeigt sich ein eindeutiger Trend. "Der Aktionär" bleibe bei HelloFresh vorsichtig. Das Chartbild habe sich nach den Zahlen deutlich eingetrübt. Am Mittwoch sei die Aktie auf den tiefsten Stand seit März 2020 gefallen. Anleger sollten an der Seitenlinie bleiben, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.03.2023)