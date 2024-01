Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (23.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Die US-Investmentbank Morgan Stanley habe HelloFresh nach der jüngsten Kursschwäche von "Equal-weight" auf "Overweight" heraufgestuft, das Kursziel dabei von 18 auf 17 Euro gekappt. Damit sähen die Experten aber immer noch rund 40 Prozent Aufwärtspotenzial. Der MDAX-Titel lege zu. Sei das nach der mehrmonatigen Talfahrt der Startschuss für eine dynamische Gegenbewegung gewesen?Die Aktie sei eine Story mit zwei unterschiedlichen Seiten, so Analyst Luke Holbrook: Während das Fertigmahlzeiten-Geschäft überzeuge, hätten die Kochboxen geschwächelt. Der Markt unterschätze das Potenzial mit Fertigessen in Nordamerika und Europa. Die "Factor" genannte Sparte alleine rechtfertige derzeit die stark gesunkene Marktbewertung.Auch aus Sicht des AKTIONÄR seien diese so genannten Ready-To-Eat-Produkte ein potenzieller Katalysator für wieder höhere Wachstumsraten. Zumal sich dessen Wachstum durch Kapazitätsengpässe 2023 nicht voll habe entfalten können. Denn eine Produktionsstätte für Fertiggerichte in Arizona habe wegen Engpässen bei Personal und Wasserversorgung nicht so schnell hochfahren können wie geplant. Und in Illinois habe die geplante Wartung einer Produktionsstätte länger gedauert als angenommen. Der Vorstand habe aber erklärt, dass die operativen Bremsspuren in den USA nur temporärer Natur seien. Im laufenden Jahr 2024 könnte also wieder eine Belebung möglich sein.Die Bewertung sei inzwischen derart eingebrochen, als sei das Unternehmen quasi dem Untergang gewidmet. Doch trotz der aktuellen Konsumzurückhaltung wachse HelloFresh - wenn auch nur leicht. Zudem würden die Berliner Marktanteile gewinnen, während die meisten Rivalen schrumpfen würden. Neben der strikten Kostenkontrolle, vor allem bei den Marketingkosten, könnten die Erschließung weiterer Märkte und ergänzende Angebote wie die Fertiggerichte als Impulsgeber für die Aktie fungieren.Die allgemeine Branchenschwäche, der Vertrauensverlust und das desaströse Chartbild würden eine eindeutige Sprache sprechen. Würden die nächsten Zahlen aber Anzeichen einer Beschleunigung beim Umsatz- und Gewinnwachstum zeigen, dürfte die Kapitalflucht schnell enden und ein erneuter Erholungsversuch starten, bei dem dann auch der eine oder andere Short-Seller seine Position eindecken könnte. Analysten würden für 2024 im Übrigen beim Gewinn je Aktie einen Anstieg mehr als 0,90 Euro (2023e: 0,43 Euro) erwarten. Daraus würde ein KGV von 13 resultieren.Risikobewusste Anleger können auf dem gegenwärtigen Niveau daher einen ersten Fuß in die Tür stellen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.01.2024)