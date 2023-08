Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (21.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Sieben Handelstage in Folge habe die HelloFresh-Aktie bereits mit grünen Vorzeichen abgeschlossen. Am Montag setze sich der deutsche Kochboxenversender nun mit einer Performance von plus zwei Prozent im frühen Handel an die MDAX-Spitze. Mit diesem AKTIONÄR-Tipp würden Anleger bereits 40 Prozent im Plus liegen.Die HelloFresh-Aktie notiere am Montagvormittag mehr als zwei Prozent fester bei einem Kurs von 26,55 Euro und sei damit der bisherige Top-Performer im MDAX.In den vergangenen sieben Handelstagen habe es zwei deutliche Kaufsignale gegeben. Zum einen habe sich am 10. August nach einer kleineren Korrektur ein Candlestick-Hammer am Tageschart gebildet. Für Charttechniker signalisiere dies eine mögliche Trendwende.Neueinsteiger setzen auf den "Tipp der Woche", so Lukas Meyer von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link