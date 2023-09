Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

33,00 EUR +1,41% (18.09.2023, 12:42)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

32,98 EUR +1,35% (18.09.2023, 12:37)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (19.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Die HelloFresh-Aktie sei im frühen Handel am Dienstag erneut an die Spitze des MDAX gesprungen. Mitte Juni habe der einstige Corona-Highflyer zurück in den Rallymodus geschalten und sich mit einem Befreiungsschlag aus der mehrmonatigen Konsolidierung gewuchtet. Das Comeback laufe auf Hochtouren. Die Kaufempfehlungen namhafter Analysehäuser seien nun bestätigt worden.Charttechnisch sehe HelloFresh aktuell spannend aus. Der Markt sei bullish gestimmt, so Lukas Meyer vom Anlegermagazin in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HelloFresh-Aktie: