Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (27.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Der Corona-Boom bei HelloFresh sei vorbei. Dennoch habe der Kochboxen-Anbieter mit seinen Zahlen für das erste Quartal positiv überraschen können. Die Zahl der Neukunden sei gestiegen und der Umsatz habe ein neues Rekordniveau erreicht. Zudem sei der Gewinneinbruch geringer ausgefallen als befürchtet. Die Prognose für das laufende Jahr habe HelloFresh bestätigt.Die HelloFresh-Aktie reagiere mit deutlichen Aufschlägen auf das Zahlenwerk. Vor allem die Bestätigung der Jahresziele komme gut an. Würden die Bullen am Drücker bleiben, könnte die Aktie nun schnell Kurs auf die 30-Euro-Marke nehmen. Anleger sollten sich allerdings auf eine gewohnt volatile Kursentwicklung einstellen. Großen Anteil dürften auch die anstehenden Analystenstimmen haben, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HelloFresh-Aktie: