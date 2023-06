Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

18,125 EUR +1,03% (15.06.2023, 12:04)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

18,125 EUR +0,61% (15.06.2023, 11:48)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (15.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Tief, tiefer, HelloFresh: Anleger hätten derzeit wenig Grund zur Freude bei der Aktie des Kochboxen-Anbieters. Die Bären würden am Drücker bleiben und der Kurs rausche in Richtung des März-Tiefs bei 15,66 Euro. Nachdem der Kurs die Widerstandszone zwischen 19 und 20 Euro nachhaltig unterschritten habe, sei es rasant weiter abwärts gegangen.Bei HelloFresh dränge sich ein Einstieg nicht auf, solange die Aktie keinen stabilen Boden ausgebildet habe und erste Erholungstendenzen zeige. Das Szenario sei derzeit nicht in Sicht. Anleger sollten daher nicht ins fallende Messer greifen, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HelloFresh-Aktie: