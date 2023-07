Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

24,67 EUR +5,52% (25.07.2023, 12:32)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

24,60 EUR +4,81% (25.07.2023, 12:19)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (25.07.2023/ac/a/d)



HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Nach Kursverlusten von bis zu 10% im Anschluss an die enttäuschenden Zahlen in der vergangenen Woche starte die Aktie von HelloFresh jetzt wieder durch. Mit einem Plus von bis zu 5% steuere das Papier am Dienstag wieder die 25-Euro-Marke an, welche sich im bisherigen Verlauf des Jahres allerdings als hartnäckiger Widerstand erwiesen habe.HelloFresh setze seine Erholung fort. Am vergangenen Donnerstag hätten das nur sehr geringe Wachstum und gesenkte Prognosen die Stimmung der Anleger getrübt. Diese hätten die Aktie auf ein Tief von 21,57 Euro geschickt, den Handelstag habe der Kochboxenversender mit einem Minus von 7% abgeschlossen. Seitdem laufe allerdings der Turnaround. Mit dem dritten Handelstag mit grünen Vorzeichen in Folge nähere sich HelloFresh wieder der Marke bei 25 Euro. Sollte der Ausbruch dort gelingen, sei der Weg frei für das Jahreshoch bei 27 Euro, so Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.07.2023)