12,05 EUR -3,33% (18.01.2024, 15:53)



12,06 EUR -3,21% (18.01.2024, 15:39)



DE000A161408



A16140



HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (18.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit Goldmann Sachs und der Bank of America (BofA) hätten in dieser Woche gleich zwei große US-Investmentbanken im Rahmen einer Branchenstudie ihre bereits pessimistische Haltung bestätigt und den Daumen für die zuletzt arg gebeutelte Aktie von HelloFresh gesenkt. Nach der mehrmonatigen Talfahrt könnte aus Sicht des "Aktionär" die Talsohle aber schon bald erreicht sein.Goldman Sachs habe HelloFresh bereits gestern in einem Ausblick auf 2024 von "neutral" auf "sell" abgestuft und das Kursziel von 23,40 auf 12,20 Euro gesenkt. Beim Kochboxen-Lieferanten erwarte Analystin Lisa Yang zur europäischen Internet- und Medienbranche kurzfristig Risiken für die Margen. Die HelloFresh-Gruppe müsse ihr zufolge aggressiver in ihr Produktangebot und in Marketing investieren, um das Kundenwachstum nach mehreren Quartalen mit enttäuschenden aktiven Wachstumstrends wiederzubeleben.Die Experten der BofA ("underperform") würden die Papiere nur noch bei elf Euro (bislang: 14 Euro) fair bewertet sehen. Nach der starken Börsenrally im Schlussquartal sei nun eine selektive Titelauswahl in der Medien-, Spiele- und Internetbranche gefragt, so Analyst Adrien de Saint Hilaire. Bei HelloFresh sollte trotz der Kurshalbierung in den vergangenen zwei Monaten der Abwärtsdruck anhalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von HelloFresh befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.