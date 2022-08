Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine pessimistische Analystenstimme habe am Montag die Aktien von Essenslieferdiensten europaweit schwer unter Druck gesetzt. In einem von Inflations- und Konjunktursorgen belasteten Marktumfeld habe eine Studie von Morgan Stanley zum britischen Anbieter Deliveroo für zusätzlichen Verkaufsdruck in der Branche gesorgt.Während die Deliveroo-Aktien in London 5,5 Prozent eingebüßt hätten, hätten die dort notierten Papiere von Just Eat Takeaway sogar 6,2 Prozent verloren. In Frankfurt seien Delivery Hero um 6,5 Prozent abgesackt. Ihr guter Lauf auf den höchsten Stand seit einem halben Jahr aus der Vorwoche sei damit vorerst abgehakt.Morgan Stanley-Analystin Navina Rajan halte die Wachstumserwartungen des Marktes für den Essenslieferanten für überzogen. Das volle Ausmaß einer schwächeren Verbrauchernachfrage werde erst im zweiten Halbjahr zur Geltung kommen und sich 2023 fortsetzen. Sie bleibe daher für die Wachstumsaussichten der Branche 2023 vorsichtig gestimmt. Ihre Einschätzung für Deliveroo habe sie auf "equal-weight" belassen.Die Aktien der Essenslieferanten hätten in den vergangenen Monaten massiv unter Druck gestanden und seien nach wie vor deutlich angeschlagen. Delivery Hero habe sich zuletzt etwas abkoppeln können. Just Eat sei mit dem jüngsten Kurssprung ein positives Signal gelungen, müsse aber nun sehen, dass es nicht wieder unter das Ausbruchsniveau zurückrutsche.HelloFresh hält sich verhältnismäßig stabil, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Das Papier verliere aktuell 1,7 Prozent. Hier gelte es, die Bodenbildungsphase nun erfolgreich abzuschließen. (Analyse vom 22.08.2022)Mit Material von dpa-AFX