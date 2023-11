Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (15.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Der Kochboxen-Versender HelloFresh werde wegen unerwarteter Probleme in den USA pessimistischer für das laufende Jahr. Der Konzernumsatz werde währungsbereinigt lediglich um zwei bis fünf Prozent statt um bis zu acht Prozent steigen, habe das im MDAX gelistete Unternehmen überraschend am Mittwochabend in Berlin mitgeteilt.Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) dürfte jetzt nur 430 bis 470 Millionen Euro erreichen. Bisher habe das Management 470 bis 540 Millionen in Aussicht gestellt. Analysten hätten den Angaben zufolge im Schnitt etwa 495 Millionen erwartet.HelloFresh habe die Entwicklung zum einen mit überraschend geringen Neukundenzahlen in wichtigen Wochen des laufenden Quartals begründet. Zum anderen habe das Unternehmen der Mitteilung zufolge eine neue Produktionsstätte für Fertiggerichte in Arizona wegen Engpässen bei Personal und Wasserversorgung nicht so schnell hochfahren können wie geplant. Und in Illinois habe die geplante Wartung einer Produktionsstätte länger als angenommen gedauert.Die Aktie von HelloFresh befinde sich seit mehreren Wochen in einem intakten Abwärtstrend. Daran dürfte die heutige Prognosesenkung nichts ändern - im Gegenteil.Anleger verharren weiterhin an der Seitenlinie, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2023)Mit Material von dpa-AFX