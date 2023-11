Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

14,605 EUR -2,41% (22.11.2023, 17:42)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

14,61 EUR -1,88% (22.11.2023, 17:35)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (22.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit dem historisch starken Einbruch der HelloFresh-Aktie am vergangenen Donnerstag habe sich die Lage weiter verschlechtert. Auch in dieser Woche setze sich der steile Abwärtstrend fort und das Papier stehe auf dem tiefsten Stand seit November 2019.Selbst die Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg habe den Kursrutsch nicht stoppen können. Sie habe das Kursziel für HelloFresh von 41 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "buy" belassen. Eine Gewinnwarnung kurz nach dem bestätigten Jahresausblick stelle die Glaubwürdigkeit des Kochboxen-Lieferanten in Frage, habe Analyst Trion Reid in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Er glaube jedoch nach wie vor daran, dass HelloFresh in einem Wachstumsgeschäft unterwegs sei. Die Aktie sei trotz deutlich gekürzter Schätzungen zu günstig bewertet.Die Anleger sähen das allerdings anders. Die HelloFresh-Aktie zähle nach dem starken Verlust am Dienstag (-8,1 Prozent) zu den größten Verlierern des Tages. Die nächste Haltemarke sei jetzt das Tief vom 5. November 2019 bei 14,30 Euro. Danach folge das Tief vom 12. September 2019 bei 11,24 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link