Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

25,62 EUR +5,52% (27.07.2023, 17:25)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

25,48 EUR +5,20% (27.07.2023, 17:10)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (27.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Die HelloFresh-Aktie habe mal wieder einen guten Tag erwischt. Seit dem Kursabschlag in der vergangenen Woche nach dem bescheidenen Zahlenwerk habe sich die Aktie des deutschen Kochboxenversenders wieder erholt und befinde sich auf bestem Weg zu einem neuen Jahreshoch.Zwei bestätigte Einstufungen seien bei HelloFresh am Donnerstag ausreichend, um die Aktie sechs Prozent nach oben zu hieven: Die Deutsche Bank habe die Einstufung auf "buy" und einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Essenslieferant habe die Erwartungen beim operativen Ergebnis stärker übertroffen als auf den ersten Blick ersichtlich, so Analystin Nizla Naizer.Ihr Kollege Trion Reid von Berenberg habe sein Kursziel für den MDAX-Titel zwar von 49 auf 41 Euro gesenkt, sein bisheriges Votum "buy" aber bestätigt. Der aktuelle Marktwert impliziere, dass der Covid-Profiteur nie mehr so stark sein werde wie zu Pandemie-Zeiten, meine Reid. Er sehe allerdings deutliches Wachstumspotenzial. HelloFresh sei ein gutes Nachhaltigkeitsinvestment im Nahrungsmittelbereich.Seit dem Zahlen-Tief am Donnerstag betrage die Kursperformance plus 15 Prozent. Als Spekulation habe "Der Aktionär" vor einem Monat einen Call-Optionsschein von Morgan Stanley auf HelloFresh bei einem Kurs von 19 Cent vorgestellt. Dieser notiere aktuell bei 27 Cent, liege somit über 40 Prozent vorne. Der Schein mit der WKN MB48PV besitze eine kurze Restlaufzeit bis 15. September, weise einen Basiswert von 24,75 Euro und ein Omega von 5,3 auf. Setze sich die dynamische Aufwärtsbewegung in den kommenden Wochen fort und steige die HelloFresh-Aktie bis zum Jahreshoch bei 27,57 Euro, könnte der Call auf etwa 0,34 Euro steigen. (Analyse vom 27.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link