Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (21.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Der Absturz bei HelloFresh gehe weiter: Nachdem die Aktie bereits gestern unter Druck geraten sei, sorge am Donnerstagvormittag ein negativer Analystenkommentar von Kepler Cheuvreux für einen weiteren Kurseinbruch. Aus charttechnischer Sicht setze sich der seit vergangenem November andauernden Abwärtstrend damit fort.Konkret habe die Investmentbank Kepler Cheuvreux die HelloFresh-Aktie von "buy" auf "hold" abgestuft und das Kursziel von 56 auf 33 Euro zusammengestrichen. Am Donnerstagvormittag gehe es für die Papiere am DAX-Ende zeitweise weitere neun Prozent nach unten. Sollte der Kurs unter 27 Euro fallen, wäre dies der tiefste Stand seit mehr als zwei Jahren. Bereits zur Wochenmitte habe eine gekappte Jahresprognose für einen zweistelligen Kursverlust gesorgt.Wie "Der Aktionär" berichtet habe, erwarte HelloFresh beim Umsatz nun nur noch ein Plus von 18 bis 23 Prozent nach zuvor 20 bis 26 Prozent. Beim bereinigte EBITDA rechne das Management nur noch mit einem Wert zwischen 460 und 530 Millionen Euro. Bislang habe der Konzern 500 bis 580 Millionen Euro in Aussicht gestellt.Anleger sollten die Aktie meiden, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.07.2022)Mit Material von dpa-AFX