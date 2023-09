Börse München-Aktienkurs Helius Medical Technologies-Aktie:

7,82 EUR +3,30% (15.09.2023, 08:02)



NASDAQ-Aktienkurs Helius Medical Technologies-Aktie:

8,57 USD +2,63% (14.09.2023)



ISIN Helius Medical Technologies-Aktie:

US42328V8019



WKN Helius Medical Technologies-Aktie:

A3EJLK



Ticker-Symbol Helius Medical Technologies-Aktie:

HSDT



NASDAQ-Symbol Helius Medical Technologies-Aktie:

HSDT



Kurzprofil Helius Medical Technologies Inc:



Helius Medical Technologies Inc (ISIN: US42328V8019, WKN: A3EJLK, Ticker-Symbol: HSDT, NASDAQ-Symbol: HSDT) ist ein führendes Neurotech-Unternehmen im Bereich der Medizintechnik, das sich auf neurologische Defizite konzentriert und nicht-implantierbare Plattformtechnologien einsetzt, die die Kompensationsfähigkeit des Gehirns verstärken und die Neuroplastizität fördern, um das Leben von Menschen mit neurologischen Erkrankungen zu verbessern. (15.09.2023/ac/a/n)





Newtown, PA (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Walleye Capital LLC senkt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Helius Medical Technologies massiv:Die Shortseller von Walleye Capital LLC reduzieren ihre Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien von Helius Medical Technologies (ISIN: US42328V8019, WKN: A3EJLK, Ticker-Symbol: HSDT, NASDAQ-Symbol: HSDT).Die Finanzprofis von Walleye Capital LLC mit Sitz in Minnesota, USA, haben am 13.09.2023 ihre Short-Position von 0,94% auf 0,35% der Helius Medical Technologies-Aktien verringert.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien von Helius Medical Technologies:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien von Helius Medical Technologies: mindestens 0,35%.Börsenplätze Helius Medical Technologies-Aktie: