Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Vertreter der Bau- und Immobilienbranche beraten beim Wohnungsgipfel im Kanzleramt darüber, wie der Wohnungsbau angekurbelt werden kann - angesichts des aktuellen Zinsniveaus und wachsender Anforderungen in Bezug auf Klimaschutz und Gebäudeeffizienz keine leichte Aufgabe, so Guillaume Chieusse von ODDO BHF Asset Management."Wie und aus welchen Materialien Häuser gebaut werden, wird sich in den kommenden Jahrzehnten wandeln", zeige sich Chieusse überzeugt. Schließlich seien Energieeffizienzsteigerungen bei Gebäuden eine zentrale Stellschraube dafür, dass die EU ihre Energie- und Klimaziele erreichen könne, da Gebäude für etwa 40% des Energieverbrauchs verantwortlich seien. Dies eröffne dem Fondsmanager zufolge große Chancen für börsennotierte Unternehmen aus den Bereichen Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Energiemanagement und alternative Bauprodukte. Mit der im Juli 2023 verschärften Energieeffizienzrichtlinie der EU solle der Energieverbrauch bis 2030 um 11,7% verringert werden.Der Abschied von mit fossilen Brennstoffen betriebenen Heizungen werde für künftige Häuser von entscheidender Bedeutung sein. "Luftwärmepumpen werden in den kommenden zehn Jahren die wichtigste Heizungsart für Einfamilienhäuser sein", so Guillaume Chieusse. Im Rahmen des RePowerEU-Plans sollten bis 2027 10 Millionen zusätzliche Wärmepumpen installiert werden. Das neue Heizungsgesetz in Deutschland schreibe vor, dass alle neuen Heizungsanlagen mit mindestens 65% erneuerbarer Energie betrieben werden müssten. Da die Heizungs- und Kühltechnik 50% des gesamten Energieverbrauchs ausmache, dürfte hier ein zentraler Hebel zur Verbesserung der Energieeffizienz liegen.