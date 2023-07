Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Kurzprofil Heineken N.V.:



Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, Euronext Amsterdam-Symbol: HEIA) ist eine niederländische Brauerei, die im Jahr 1864 entstand. Heineken ist der drittgrößte Brauereikonzern der Welt nach Anheuser-Busch InBev und SABMiller. Die Marke Heineken ist in fast jedem Land der Welt erhältlich. (31.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Heineken-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, Euronext Amsterdam-Symbol: HEIA) unter die Lupe.Bill Gates habe Ende Februar Heineken-Anteile der mexikanischen Brauerei Femsa übernommen. Rund 10,8 Millionen Aktien seien so beim Microsoft Gründer Bill Gates gelandet. Mit einem Anteil von 3,25 Prozent gehöre Gates zu den Großaktionären. Die Aktie verliere am Montag mehr als sieben Prozent - das sei der Grund.Die zweitgrößte Brauerei der Welt habe am Montag Unternehmenszahlen veröffentlicht, die an der Börse nicht gut angekommen seien. Obwohl die Holländer den Halbjahresumsatz hätten steigern können, habe der Konzern einen Rückgang des Betriebsergebnisses um knapp neun Prozent verzeichnet. Analysten hätten hier lediglich mit einem Rückgang von 4,8 Prozent gerechnet.Sowohl die Abschreibung des Russlandgeschäfts in Höhe von 200 Millionen als auch die wirtschaftliche Abschwächung in wichtigen Absatzmärkten hätten für den Rückgang des Betriebsergebnisses gesorgt.Für das zweite Halbjahr gebe sich der Konzern wenig optimistisch und rechne mit einem niedrigen einstelligen prozentualen Rückgang bei den Erlösen. Nicht viel besser seien die Aussichten für den Betriebsgewinn, hier erwarte der Konzern Gewinne in der Spanne zwischen null und einem moderaten einstelligen Prozentsatz.Anleger sollten derzeit die Finger von der Aktie lassen, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär".Heineken sei Mitglied im "Der Aktionär" Familienunternehmen-Index und habe dort hinter Bechtle, Merck und Swatch Group die derzeit viert-höchste Indexgewichtung. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0ABS könnten Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von 12 Familienunternehmen teilhaben. (Analyse vom 31.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link