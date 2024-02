4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Heineken-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Heineken-Aktie:

87,24 EUR -6,85% (14.02.2024, 15:04)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Heineken-Aktie:

87,24 EUR -6,31% (14.02.2024, 15:10)



ISIN Heineken-Aktie:

NL0000009165



WKN Heineken-Aktie:

A0CA0G



Ticker-Symbol Heineken-Aktie:

HNK1



Euronext Amsterdam-Symbol Heineken-Aktie:

HEIA



Kurzprofil Heineken N.V.:



Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, Euronext Amsterdam-Symbol: HEIA) ist eine niederländische Brauerei, die im Jahr 1864 entstand. Heineken ist der drittgrößte Brauereikonzern der Welt nach Anheuser-Busch InBev und SABMiller. Die Marke Heineken ist in fast jedem Land der Welt erhältlich. (14.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Heineken-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, Euronext Amsterdam-Symbol: HEIA) unter die Lupe.Heineken habe heute Morgen seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 vorgelegt, die im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprochen hätten. Zudem habe der Brauereikonzern seinen Jahresausblick für 2024 konkretisiert.Der zweitgrößte Brauereikonzern habe im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Rückgang des Bierabsatzes um 4,7% verzeichnet. Besonders deutlich seien die Rückgänge im Mittleren Osten (-6,3%) und in Asien (-10,4%) gewesen, gefolgt von Europa (-5,4%). In Amerika hingegen sei der Bierabsatz mit einem leichten Minus im Vergleich zum Vorjahresquartal nahezu konstant geblieben.Der Umsatz für das Gesamtjahr habe sich auf EUR 36,4 Mrd. belaufen (2022: EUR 34,7 Mrd.), was einem Gesamtanstieg von 4,9% entspreche und von den Analysten auch so erwartet worden sei. Der Nettoumsatz (Before Exceptional Items and Amortization; beia) sei organisch um 5,5% gestiegen, wobei der Nettoumsatz (beia) pro Hektoliter um 10,8% gestiegen sei, während die konsolidierte Absatzmenge um 4,7% zurückgegangen sei. Der zugrunde liegende Preismix auf konstanter geografischer Basis sei aufgrund von Inflation und positiven Mixeffekten um 10,2% gestiegen. Wechselkurseffekte hätten sich mit EUR 864 Mio. bzw. 3,0% negativ auf den Konzernumsatz ausgewirkt, hauptsächlich aufgrund der Abwertung von Währungen in Schwellenländern, die teilweise durch die Aufwertung des Mexikanischen Peso ausgeglichen worden sei.Entsprechend habe Heineken trotz rückläufigem Bierabsatz den Jahresabsatz und den bereinigten Nettoumsatz (beia) aufgrund höherer Preise und einer gestiegenen Nachfrage nach klassischem Heineken Bier (+4% organisches Wachstum in Q4 im Vergleich zum Vorjahresquartal) steigern können.Die Dividendenpolitik von Heineken sehe eine Ausschüttungsquote von 30% bis 40% des Jahresüberschusses (beia) vor. Für das Geschäftsjahr 2023 werde der Hauptversammlung im April 2024 eine Bardividende von insgesamt EUR 1,73 pro Aktie vorgeschlagen, was in etwa dem Vorjahreswert und einer Ausschüttungsquote von 37% entspreche.Die letzte Empfehlung für die Heineken-Aktie lautete "Kauf", so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 14.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen