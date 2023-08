Offenlegungen



4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Heineken-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Heineken-Aktie:

89,02 EUR +0,07% (21.08.2023, 16:07)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Heineken-Aktie:

88,98 EUR -0,16% (21.08.2023, 16:00)



ISIN Heineken-Aktie:

NL0000009165



WKN Heineken-Aktie:

A0CA0G



Ticker-Symbol Heineken-Aktie:

HNK1



Euronext Amsterdam-Symbol Heineken-Aktie:

HEIA



Kurzprofil Heineken N.V.:



Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, Euronext Amsterdam-Symbol: HEIA) ist eine niederländische Brauerei, die im Jahr 1864 entstand. Heineken ist der drittgrößte Brauereikonzern der Welt nach Anheuser-Busch InBev und SABMiller. Die Marke Heineken ist in fast jedem Land der Welt erhältlich. (21.08.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Heineken-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, Euronext Amsterdam-Symbol: HEIA) weiterhin zu kaufen.Im zweiten Quartal 2023 habe Heineken einen recht deutlichen Rückgang hinsichtlich seiner Bierabsätze um 7,6% verzeichnet. Besonders drastisch seien die Einbußen im asiatischen Raum (-15,5%) gewesen, wobei eine negative Entwicklung auch in Europa (-6,4%), im Nahen Osten und Osteuropa (-4,7%) sowie in Amerika (-5,7%) zu beobachten gewesen sei. Der Halbjahresumsatz habe sich auf EUR 17,4 Mrd. belaufen, während der adjustierte Nettoumsatz (beia) EUR 14,5 Mrd. ausgemacht habe. Beide Kennzahlen seien hinter den Erwartungen der Analyst:innen zurückgeblieben. Zudem habe sich das konsolidierte Gesamtvolumen um 5,4% verringert. Der Nettoumsatz (beia) pro Hektoliter habe hingegen um 12,7% ansteigen können. Zu guter Letzt habe Heineken einen Rückgang hinsichtlich des Betriebsergebnisses von 8,8% auf EUR 1,9 Mrd. verzeichnet. Allgemein habe sich die Führungsebene von der finanziellen Performance im ersten Halbjahr enttäuscht gezeigt.Heineken habe in den letzten Jahren eine Ausschüttungsquote zwischen 30% und 40% des Nettogewinns vor außergewöhnlichen Aufwendungen angestrebt. Die Dividendenrendite Heinekens werde für dieses Jahr auf 2,1% geschätzt.Die WHO-Daten würden zwar stark zeitverzögert erscheinen, der langfristige Trend rund um den Globus zeige aber, dass der Pro-Kopf-Konsum von Bier seit gut einem Jahrzehnt stagniere. "Prekär" sei die Lage dabei vor allem in den westlichen Regionen wie den USA und Europa. Dass Heineken dennoch immer wieder robuste Absätze verbuche, liege daran, dass der Konzern u.a. stark in Regionen vertreten sei, welche nicht nur ein höheres Bevölkerungswachstum aufweisen würden (verglichen mit Europa), sondern auch noch von steigendem Alkoholkonsum geprägt seien (wie Afrika und dem Mittleren Osten). Konkret würden rund 40% des operativen Gewinns Heinekens aus den Regionen Asien, Afrika, Mittlerer Osten und Osteuropa stammen.In den westlichen Industrienationen sei hingegen seit einiger Zeit eine Verlagerung der Trinkgewohnheiten zu beobachten. Konsument:innen würden vermehrt Wert auf gesündere und kalorienärmere Getränke mit geringem oder gar keinem Alkoholgehalt legen. Biermischgetränke (Hard Seltzer) und andere fruchtige alkoholische Fertiggetränke, so genannte "Ready to Drink Cocktails", hätten vor allem in den USA in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erlebt und würden mittlerweile auch in Europa verstärkt nachgefragt. Heineken sei hier vor allem im Premium Segment mit Heineken Silver und Heineken 0.0 stark vertreten. Mit den Sparten Desperados und Cider habe man auch im "beyond beer" Segment kräftig zulegen können.Heinekens Aktie habe lange Zeit als teuer gegolten. Dies habe nicht nur auf die eigene Historie zugetroffen, sondern auch in Relation zum breiten Markt und zur Peer Group. Dank der massiven Anstiege des Unternehmensgewinnes und des operativen Cashflows im letzten Jahr und dem aktuellen Kursrückgang befinde sich die Bewertung der Niederländer aber wieder auf fairen Niveaus. Gemessen an Kennzahlen wie EV/EBITDA oder EV/Sales sei die Aktie so attraktiv bewertet wie seit dem Jahr 2015 nicht mehr.Die Aktie habe dadurch den Großteil seiner Jahresgewinne wieder abgegeben und handle nun wieder auf Niveaus, die ein deutlich höheres Ertragspotenzial implizieren würden. Die Investmentstory von Heineken sei nämlich weiterhin intakt und der Analyst sehe die Niederländer aufgrund ihres Produktportfolios gut gewappnet im Hinblick auf das sich ändernde Kundenverhalten.Dies berücksichtigend und in Kombination mit den attraktiven Bewertungsniveaus bestätigt Manuel Schleifer, Analyst der RBI, seine Empfehlung zum Kauf und behält auch sein Kursziel in der Höhe von EUR 115,00 bei. Letzteres ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf dem KGV Multiple für das Jahr 2023/24 auch eine Prämie zum breiten Aktienmarkt in der Höhe von 13% beinhalte. (Analyse vom 21.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: