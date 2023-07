Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Heineken N.V.:



Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, Euronext Amsterdam-Symbol: HEIA) ist eine niederländische Brauerei, die im Jahr 1864 entstand. Heineken ist der drittgrößte Brauereikonzern der Welt nach Anheuser-Busch InBev und SABMiller. Die Marke Heineken ist in fast jedem Land der Welt erhältlich. (31.07.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Heineken-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, Euronext Amsterdam-Symbol: HEIA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im zweiten Quartal 2023 habe Heineken einen recht deutlichen Rückgang hinsichtlich seiner Bierabsätze um 7,6% verzeichnet. Besonders drastisch gewesen seien die Einbußen im asiatischen Raum (-15,5%), wobei eine negative Entwicklung auch in Europa (-6,4%), im Nahen Osten und Osteuropa (-4,7%) sowie in Amerika (-5,7%) zu beobachten gewesen sei.Der Halbjahresumsatz habe sich auf EUR 17,4 Mrd. belaufen, während der adjustierte Nettoumsatz (beia) EUR 14,5 Mrd. ausgemacht habe. Beide Kennzahlen seien hinter den Erwartungen der Analyst:innen zurückgeblieben. Zudem habe sich das konsolidierte Gesamtvolumen um 5,4% verringert. Der Nettoumsatz (beia) pro Hektoliter habe hingegen um 12,7% ansteigen können. Zu guter Letzt habe Heineken einen Rückgang hinsichtlich des Betriebsergebnisses von 8,8% auf EUR 1,9 Mrd. verzeichnet. Allgemein habe sich die Führungsebene von der finanziellen Performance im ersten Halbjahr enttäuscht gezeigt.Heineken erwarte für das restliche Jahr einen mittleren einstelligen Zuwachs beim Betriebskostenergebnis, welcher u.a. durch eine sich abschwächende Kosteninflation gestützt sein sollte.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research für die Heineken-Aktie lautete "Kauf", so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 31.07.2023)Offenlegungen4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.