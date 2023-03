Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Kurzprofil Heineken N.V.:



Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, Euronext Amsterdam-Symbol: HEIA) ist eine niederländische Brauerei, die im Jahr 1864 entstand. Heineken ist der drittgrößte Brauereikonzern der Welt nach Anheuser-Busch InBev und SABMiller. Die Marke Heineken ist in fast jedem Land der Welt erhältlich. (07.03.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Heineken-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, Euronext Amsterdam-Symbol: HEIA) weiterhin zu kaufen und erhöht das Kursziel auf EUR 113,00.Vergleiche man bisherige Rezessionen und geopolitische Spannungen mit dem globalen Konsum von Alkohol, so würden die WHO-Daten ein klares Bild zeigen: In Krisenzeiten werde mehr Alkohol getrunken. Dies sei besorgniserregend, stütze jedoch die Zahlenwerke der großen Brauereien. Denn während die Nahrungsmittelindustrie weitgehend mit rückläufigen Volumina kämpfe und ihre Umsätze lediglich dank Preiserhöhungen steigern könne, sei Heineken in der Lage, 256,9 Mio. hl abzusetzen gewesen (+6,9%).Relativ zur Konkurrenz habe sich das Geschäft bei alkoholfreien Bieren bzw. Bieren mit niedrigem Alkoholgehalt aber schwächer entwickelt. Auch "Beyond Beer", also aromatisierte alkoholische und alkoholfreie Getränke wie Desperados oder Cider, habe nur Wachstumsraten im niedrigen einstelligen Prozentbereich verzeichnet.Der Konzern weise einen Umsatzanstieg von 30,4% auf EUR 28,7 Mrd. aus, wodurch die Analystenerwartungen übertroffen worden seien (EUR 28,2 Mrd.). Den soliden Umsatzzahlen stünden gestiegene Kosten (+31%) gegenüber, welche das inflationäre Umfeld widerspiegeln würden. Das Gesamtergebnis sei mit EUR 2,7 Mrd. (+30,7%) besser ausgefallen als erwartet.Heineken habe in den letzten Jahren eine Ausschüttungsquote zwischen 30% und 40% des Nettogewinns vor außergewöhnlichen Aufwendungen angestrebt. Für 2022 werde im Zuge der Hauptversammlung am 20. April 2023 eine Dividende von EUR 1,73 (+40%) vorgeschlagen. Da bereits im letzten August eine Sonderdividende (EUR 0,50) ausbezahlt worden sei, betrage die finale Dividende, welche am 2. Mai ausbezahlt werde, EUR 1,23. Die Dividendenrendite Heinekens werde für dieses Jahr auf knapp unter 2% geschätzt.Die WHO-Daten erscheinen zwar stark zeitverzögert, der langfristige Trend rund um den Globus zeigt aber, dass der Pro-Kopf-Konsum von Bier seit gut einem Jahrzehnt stagniert, so die Analysten der RBI. "Prekär" sei die Lage dabei vor allem in den westlichen Regionen wie den USA und Europa. Dass Heineken dennoch steigende Absätze verbuche, liege daran, dass der Konzern u.a. stark in Regionen vertreten sei, welche nicht nur ein höheres Bevölkerungswachstum aufweisen würden (verglichen mit Europa), sondern auch noch von steigendem Alkoholkonsum geprägt seien (wie Afrika und dem Mittleren Osten).Die Bewertung der Niederländer befinde sich auf fairen Niveaus. Die Aktie handle relativ zur eigenen Historie mit einem Discount von rund 8% und weise zum breiten Markt nur eine Prämie von 3% auf, obwohl historisch ein Aufschlag von 18% angemessen wäre.Das sich verändernde Konsumverhalten in den westlichen Industrienationen, weg von alkoholischen Getränken im Allgemeinen und Bier im Speziellen hin zu nicht- bzw. geringalkoholischen Erfrischungen, stelle die Branche vor immense Herausforderungen. Heineken sei mit der Revitalisierung seines Portfolios jedoch gut gerüstet, um diese zu meistern. Positiv hervorzuheben seien die ambitionierten Vorhaben im Bereich der Nachhaltigkeit sowie die angestrebte Effizienzsteigerung. Dass Bill Gates nicht nur selbst, sondern auch über seine Stiftung zuletzt einen Minderheitsanteil an der Heineken Holding erworben habe, stütze die Aktie auch newsflowseitig. Den Schaden, der durch mögliche Verschwörungstheorien rund um Bill Gates auf die Brauerei überschwappen könnte, würden die Analysten der RBI als gering einstufen.Die Aktie habe lange als teuer gegolten, was sich wie erwartet bisher auch in einer mageren Kursperformance niedergeschlagen habe. Die deutlichen Gewinnanstiege hätten nun die Bewertungen nach unten und den Kurs nach oben gedrückt.Dem Rechnung tragend behält Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, für die Heineken-Aktie nicht nur seine Kaufempfehlung bei, sondern erhöht das Kursziel für die kommenden zwölf Monate auf EUR 113,00. Letzteres ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf dem KGV Multiple für das Jahr 2023 auch eine Prämie zum breiten Aktienmarkt in der Höhe von 18% beinhalte. (Analyse vom 07.03.2023)